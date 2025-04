Roma, Hummels dà l'addio al calcio: ritiro a fine stagione. "La fine, che viaggio è stato!" VIDEO

Tutti i discorsi sul proprio futuro allasi chiudono qui.ha deciso, e con uno struggente video pubblicato attraverso i propri canali ufficiali, ha scelto ufficialmente di dire basta e di ritirarsi dal calcio giocato al termine di questa stagione. Una decisione sofferta, ma inevitabile, arrivata dopo una stagione ricca di alti e bassi vissuta con la maglia giallrosossa addosso.Nel corso del video, intitolato. ", Hummels annuncia che al termine di questa annata smetterà con il calcio giocato.Sto combattendo con le mie emozioni.Dopo più di 18 anni e così tante cose che il calcio mi ha dato,

Arrivato a Roma a parametro zero dopo la fine del mercato estivo, quella giallorossa può considerarsi l'ultima parentesi di una carriera di altissimo livello. Prima le giovanili del Bayern Monaco, poi l'esplosione con il Borussia Dortmund con cui è stato capace di vincere 2 campionati e sfiorare la vittoria della Champions League nel 2013 perdendo in finale con quel Bayern Monaco che tornerà ad essere suo e con cui vincerà altri 3 campionati di Germania.

Nel mezzo il magico, l'apice della sua carriera che ha visto un ultimo bagliore di grandezza nella passata annata, una volta tornato al Borussia Dortmund capace di arrivare fino alla(la sua seconda in giallonero) persa in finale con il Real Madrid. Hummels chiuderà quest'estate con 16 titoli di squadra e 6 individuai fra cui la presenza per due volte nel Team of the Year e 1 nell'All star team del Mondiale 2014.