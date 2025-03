Roma, Hummels: "Il rosso di Bilbao il più grande errore della mia carriera, come eliminare la squadra da solo"

, difensore tedesco della, nel suo podcast Alleine ist schwer ha condiviso tutto il suo dispiacere per l'eliminazione dei giallorossi dall'Europa League. La disfatta contro l'Athletic Club di Bilbao è stata determinata in parte anche dalper un fallo da ultimo uomo su Sannadi successivo ad una palla persa:"Temo che sia stato il più grande errore della mia carriera. In passato ho fatto 4 errori abbastanza stupidi ma alla fine per le mie squadre è andata bene. Ho commesso uno sbaglio anche nella semifinale di Champions del 2013 col Real Madrid, quando era un giocatore del Borussia Dortmund. Ma poi abbiamo vinto 4-1 per cui non è stato così pesante, non è come buttare fuori la tua squadra da solo”.

Hummels ha proseguito ripercorrendo leal cartellino rosso: “É stato terribile stare nello spogliatoio e sperare che i tuoi compagni, che per colpa tua devono correre dei metri in più, riescano a fare qualcosa. Ho rivisto l’episodio in tv e sembrava anche peggio. È stata comunque una decisione dura: nella mia testa non era da rosso, ero molto sorpreso che mi avesse espulso. Se mi avesse solo ammonito, non penso che sarebbe intervenuto il Var per trasformare il giallo in rosso”.