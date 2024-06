Hummels si offre a Roma e Milan: problema commissioni, la decisione di Moncada e Ghisolfi

AFP via Getty Images

Laguardano al mercato con l'obiettivo di rinforzare le rispettive difese e regalare a Daniele De Rossi e a Paulo Fonseca un innesto che possa colmare i vuoti lasciati dalle differenti e potenziali uscite che coinvolgeranno le due società in questa estate. Dal lato rossonero l'addio già dato a Simonporterà Moncada e D'Ottavio a cercare un sostituto all'altezza, da quello giallorosso c'è la volontà del neo ds Florent Ghisolfi di trovare una sistemazione e liberare Chris, ormai fuori dai progetti del club giallorosso e con un solo anno di contratto rimasto.

Fra i tanti nomi sondati dalle due società si sta facendo largo la candidatura di. Il centrale tedesco classe 1988 vedràcon ile sta cercando una nuova squadra volendo però rimanere ancora in Europa. In questi giorni è stato offerto a tanti club fra cui anche la Juventus, ma in queste ore ci sono altre due piste che gli agenti stanno percorrendo.. Il clubal momento, con l'idea principale, testimoniata anche dalle parole di Zlatan Ibrahimovic, di dare fiducia a Matteo Gabbia e sostituire eventualmente Kjaer con un colpo più giovane ed economicamente meno impattante.

invece sta valutando proprio l'impatto economico che Hummels avrebbe con il suo approdo alla corte di De Rossi. La possibilità di ridursi l'ingaggio pur di ottenere un contratto della durata di almeno 3 anni è già sul tavolo nonostante i 35 anni di età.secondo quanto riportato da Sky Sport resta sempre di natura economica edper completare un'operazione a parametro zero.