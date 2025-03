Roma, Hummels punge Ranieri: "L'Oscar per la vacanza più lunga...". Cosa succede a giugno

Getty Images

Momento d'oro per ladi Claudio Ranieri, che continua a vincere e si rilancia in campionato senza considerare i prossimi ottavi di finale di Europa League, che vedranno i capitolini affrontare l'Athletic Bilbao.In casa giallorossa i sorrisi si sprecano ma non per tutti, c'è anche chi vive il momento con un retrogusto agrodolce. E' il caso di Hummels, ancora una volta in panchina contro il Como in vista dell'andata degli ottavi di Europa League. Un'esclusione che ha scatenato la reazione dell'ex Borussia Dortmund.

- L'esperto difensore tedesco infatti ha pubblicato un post sui social con una didascalia ironica: "L'Oscar per la vacanza più lunga va a...". Una terminologia non casuale, non tanto il riferimento alla statuetta ambita dagli attori di tutto il mondo quanto più quello alla vacanza.All'inizio di febbraio Ranieri lo aveva escluso dai convocati contro il Venezia, insieme a Leandro Paredes. Una scelta non dettata dalla brutta prestazione di Milano, ma dalla stanchezza dei due: il tecnico romanista aveva spiegato di aver concesso loro vacanza per stare con le rispettive famiglie.

- Una settimana di vacanza non era bastata però, perché Hummels da lì ha guardato dalla panchina le tre sfide successive (andata e ritorno dei playoff contro il, in mezzoin campionato), per poi tornare in campo contro il Monza nella 26esima giornata e riaccomodarsi nuovamente in panchina contro ilnell'ultimo turno. Gestione e seguente reazione ironica del giocatore hanno alimentato nuovamente i dubbi sul suo futuro.

- "Al ragazzo non chiedo tanto del futuro, gli ho detto che uno come lui è un punto di riferimento e un esempio per tanti giovani. Sta a lui la scelta, bisogna rispettarlo in tutto e per tutto se ha ancora voglia di correre e sacrificarsi", ha dichiarato recentemente Ranieri parlando della situazione di Hummels, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno.. Ma cosa può succedere dopo la Roma? "Non dovrò decidere nelle prossime settimane. Negli ultimi anni, ho gestito il futuro in modo tale da ascoltare il mio corpo, anche la mia famiglia, mio figlio. Anche perché mi manca passare del tempo con lui. Ecco perché si deciderà solo in estate. Ci sono molte responsabilità per un bambino di sette anni, ma credo che troveremo un modo per essere felici", ha spiegato lo stesso Hummels negli scorsi giorni.

La volontà di stare vicino al figlio è un fattore molto importante e per questo. Non l'unica però, perché qualora il classe 1988 (37 anni da compiere a dicembre) non dovesse trovare una squadra in Bundesliga pronta a dargli una nuova chance,. Decisione da prendere nelle prossime settimane, l'ex Dortmund valuta le opzioni sul tavolo per il proprio futuro.