Roma, Hummels spegne le polemiche: "Rispetto Ranieri". Ma il futuro è un rebus

Si aggiunge un nuovo episodio alla telenovela. Il tedesco ha giocato una sola partita nelle ultime 6 traed, e domani va verso un’altra esclusione. Nei giorni scorsi aveva pubblicato una foto sui social scrivendo:Molti avevano pensato ad una frecciatina ache nelle scorse settimane lo aveva mandato in ‘vacanza’ prima della sfida contro il. Ma il tedesco ha spento le polemiche con una storia su Instagram: “Ogni volta che pubblico una mia foto a Roma, la gente mi scrive 'Vacanza a Roma'. Per questo ho scherzato nel mio ultimo post. Pazzesco che qualcuno pensi sia una critica a, che io rispetto molto”. Anche Ranieri ne ha parlato in conferenza stampa: “Ma perché andate sempre a cercare queste cose voi? Io capisco quando le cose vanno male, che vi piace mettere il coltello nella piaga. C’è un ragazzo, tedesco, che sta a, in Italia. Tranquillo, si va a vedere Roma, la cosa più bella del mondo, non c’è nessuna cosa.

– Non è la prima volta che Hummels è protagonista di siparietti sui social. Era già successo con: due messaggi enigmatici (neanche tanto) nel giro di pochi giorni. Prima - era il periodo in cui il tecnico croato non lo faceva giocare - aveva scritto:poi una settimana più tardi:. Il riferimento era al premio ricevuto per esser stato inserito tra i migliori giocatori della scorsa– Il contratto discade il 30 giugno 2025. E un rinnovo sembra difficile., aveva detto qualche settimana fa. La lontananza dal figlio Ludwig di 7 anni e altre situazioni legate all’ex moglie rischiano di portarlo via dalla. C’è la possibilità di giocare in Bundesliga, ma senza offerta dal campionato tedesco può anche pensare al ritiro.