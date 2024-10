Getty Images

Roma, i bookie esonerano Juric: nelle quote si fa strada il ritorno di De Rossi

4 minuti fa



I “40 giorni di lavoro buttati” rischiano di costare grosso a Ivan Juric. Il 5-1 subito in casa della Fiorentina è, secondo i bookmaker, un risultato fatale per la posizione del tecnico serbo sulla panchina della Roma. Un addio entro fine anno è infatti basso a 1,15, in caduta libera rispetto a una settimana fa, quando era fissato a 1,85. Così si inizia a pensare al suo sostituto, che secondo i quotisti sarà rappresentato da una vecchia conoscenza: in pole nella lavagna c'è infatti il ritorno di Daniele De Rossi, cacciato a malo modo appena un mese fa, offerto a 1,90. Poco più indietro un clamoroso rientro di Claudio Ranieri, che pochi mesi fa aveva annunciato la fine della sua carriera con i club: la sua terza avventura sulla panchina giallorossa vale 2,50. Distanti tutte le altre opzioni: Massimiliano Allegri è proposto a 20, mentre l'ingaggio di Maurizio Sarri, fino a pochi mesi fa alla Lazio, è alto a 25.