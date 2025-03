Getty Images

Domani laaffronta l’Empoli in trasferta. I giallorossi vanno a caccia del quinto successo di fila in Serie A. Un filotto che non si verifica dal 2017, quando in panchina c’era Eusebio Di Francesco. Ranieri non ha convocato per la sfida contro i toscani Celik e. Out ancheper squalifica.– Nessun problema fisico per Paulo. Claudio Ranieri ha deciso di concedergli un turno di riposo in vista della partita contro l’Athletic Club in programma giovedì alle ore 18.45. Il numero 21 sta giocando praticamente sempre e l’allenatore – in accordo co lo staff – ha deciso di preservarlo. Non partirà con la squadra e da lunedì tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo. Pronto Soulé al suo posto.

– Discorso diverso per Zeki. Nuovo infortunio per il terzino turco che era uscito per un problema all’adduttore nel match contro il Como. Poi gli esami strumentali avevano escluso lesioni ed è sceso in campo contro l’Athletic Club risultando uno dei migliori in campo. Oggi, però, la doccia fredda. Un fastidio alla coscia ed è da valutare per la gara di ritorno contro l’Athletic Club in programma giovedì. Nelle prossime ore effettuerà altri esami strumentali. Non ci sarà domani contro l’Empoli e Ranieri dovrà gestire una miniemergenza in difesa. Non ci sarà neanche lo squalificato Mancini. Spazio ae Rensch con il solito Ndicka.