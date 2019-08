La Roma giocherà domani contro il Real Madrid in amichevole, questi i convocati di Fonseca per la sfida:



Portieri: Fuzato, Pau Lopez, Mirante.



Difensori: Fazio, Florenzi, Jesus, Kolarov, Mancini, Santon, Spinazzola.



Centrocampisti: Cristante, Diawara, Pellegrini, Perotti, Zaniolo.



Attaccanti: Antonucci, Defrel, Dzeko, Kluivert, Schick, Under.