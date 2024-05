Roma, i convocati per l'amichevole col Milan: c'è il 2006 Almaviva, il ragazzo della fascia di Totti il giorno dell'addio

Un test amichevole che verrà disputato all’Optus Stadium di Perth, in Australia, in occasione del quale entrambi i club ricorderanno la figura dell’ex calciatore Agostino Di Bartolomei.Tra i giallorossi vanno registratein vista degli Europei: Rui Patricio, Mancini, Kristensen, Spinazzola, Pellegrini, Renato Sanches, Lukaku ed El Shaarawy.Diversi i giovani della Primavera presi in considerazione da De Rossi, tra cui il classe 2006 Mattia Almaviva, il ragazzo che, durante l’addio al calcio di Totti nel 2017, ricevette in consegna dal capitano giallorosso la fascia.Ecco la lista completa:Boer, Kehayov, Svilar.Karsdorp, Huijsen, Ndicka, Smalling, Llorente, Angelino, Feola, Mirra, Litti.Aouar, Baldanzi, Bove, Tumminelli.Abraham, Azmoun, Dybala, Nardozi, Almaviva, Della Rocca.