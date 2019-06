Sembrava tutto fatto, ma (per ora) El Shaarawy ha preso tempo. L'offerta milionaria dello Shanghai Shenhua di circa 15 milioni a stagione tenta eccome il Faraone, che però nutre dubbi sul valore tecnico del campionato cinese e più che altro sulle garanzie dei pagamenti del maxi stipendio. L'attaccante romanista ha così messo tutto in stand by, mentre la Roma continuava comunque a trattare con lo Shanghai, ben lontano dai 20 milioni richiesti dai giallorossi.



RINNOVO - Il contratto in scadenza di El Shaarawy nel 2020 però impone una scelta: rinnovare con la Roma o essere venduto. In Cina oppure in Europa. Il Faraone chiede 4 milioni a stagione fino al 2023 mentre la Roma non vorrebbe andare oltre i 3. In caso di fumata nera, però, El Shaarawy non resterebbe a bocca asciutta. Stephan, assistito dal fratello-manager, piace anche a Napoli, Juventus e ad alcuni club inglesi. Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti con lo Shanghai. Non si può escludere nessuno scenario.