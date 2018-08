La Roma in prestito va subito in gol. Gerson all’esordio con la Fiorentina ha segnato la rete del 2-0 nella gara con il Chievo, approfittando di una mischia in area di rigore, poi un assist con giocata sublime per il gol di Chiesa. Curiosamente il brasiliano ha rotto il ghiaccio proprio al Franchi, dove ora è di casa ma nel novembre del 2017 realizzò una doppietta da romanista contro i viola. L’unica volta che ha lasciato il segno in Serie A con la maglia giallorossa. Nel frattempo Bruno Peres fa la star in Brasile: decisivo il suo gol nella vittoria per 1-0 del San Paolo contro il Cearà