Roma, i Friedkin al fianco di Ranieri: lettera di protesta verso la Uefa

Dopo il movimentato post-partita di Porto, arriva la presa di posizione dei. La proprietà americana si schiera al fianco di Claudio Ranieri e nei prossimi giorni invierà una lettera di protesta allaper la direzione di gara dell’arbitro Stieler. Dan e Ryan hanno cambiato completamente modus operandi rispetto a quanto visto nel 2023 a Budapest. In quel caso Mourinho andò a protestare da solo dopo gli errori di Taylor.- Ieri Claudioaveva protestato ai microfoni di Sky per le decisioni dell'arbitro tedesco: «Ho detto alla squadra di andare via, l'arbitro non meritava il nostro saluto. Stava aspettando qualcosa in area per fargli vincere la partita». Poi ha svelato un retroscena sul gol del: «Il guardalinee sapeva che avevamo chiesto il cambio, ma dopo due calci d'angolo la palla è uscita in rimessa laterale e non ci ha permesso di effettuarlo». Sette ammoniti e un espulso per la Roma ieri al Do Dragao. Non succedeva dal 2007

- Ieri Claudiosi è scagliato anche contro Rosetti: «C'è un mio amico che mi ha detto che Rosetti ha messo Taylor a nella finale di due anni fa. Allora si capisce tutto. È un dato di fatto, io so che lui è integerrimo, ma così è troppo. È una persona seria, che deve dimostrare? Io non lo capisco». L'allenatore ha poi aggiunto: «. Abbiamo fatto un miracolo oggi. Avevo chiesto il cambio sul corner e l'arbitro fa continuare, che vuoi dire? Otto cartellini gialli, qualcuno ci sarà pure stato, ma santo cielo... io non ho mai visto una cosa del genere. Rosetti deve stare più attento quando fa le designazioni». Il 20 febbraio c'è il match di ritorno ed è previsto un clima infuocato allo stadio Olimpico.