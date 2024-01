Roma, i Friedkin: 'De Rossi è l'uomo giusto per i nostri obiettivi'. Ma fuori da Trigoria monta la contestazione

Redazione CM

Monta la contestazione da parte dei tifosi della Roma, dopo l'esonero di Josè Mourinho. Nei pressi di Trigoria infatti si è radunato un gruppo di circa 60 tifosi, che ha iniziato a protestare platealmente contro le decisioni della società presieduta dai Friedkin, con cori e qualche insulto agli americani. mentre traspare il sostegno per il nuovo tecnico Daniele De Rossi. Situazione non facile, con la polizia che osserva l'accaduto per evitare problemi.



LE PAROLE DEI FRIEDKIN - Queste nel frattempo le parole della proprietà della Roma sull'ingaggio di De Rossi: “Siamo felici di poter consegnare la responsabilità tecnica dell’AS Roma a Daniele De Rossi, in quanto riteniamo che la leadership e l’ambizione che lo hanno da sempre contraddistinto possano risultare determinanti nella rincorsa agli obiettivi che la squadra ha davanti a sé fino al termine della stagione. Conoscevamo il legame indissolubile che unisce Daniele al Club, ma l’entusiasmo con cui ha immediatamente accettato questa sfida per i prossimi mesi ci ha ulteriormente convinto della sua capacità di essere una guida per i calciatori e un fiero rappresentante dei valori di questa società"