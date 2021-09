Nella giornata di ieri fra un annuncio di mercato e l'altro, principalmente in uscita, laha diramato, su richiesta della Consob,e, in particolare, sull'indebitamento finanziario netto che anche nel mese di agosto è cresciuto. I motivi non sono legati al calciomercato, in cui comunque la Roma esce con una spesa di oltre 97 milioni di euro, ma ai vari finanziamenti soci che sono stati versati principallmente dalla famiglia Freidkin tramite le sue società.- Nel dettagliEcco il comunicato: "​L’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 31 luglio 2021 evidenzia un indebitamento netto pari a 339,1 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 311,7 milioni di euro al 30 giugno 2021. L’incremento dell’indebitamento finanziario netto rispetto al 30 giugno 2021, pari a 27,5 milioni di euro, è sostanzialmente determinato da i finanziamenti soci erogati nel mese di luglio da Romulus and Remus Investments LLC (“RRI”) per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”) (le due società fanno capo ai Friedkin ndr.).Il comunicato non si ferma però qui, perché conferma anche che, verosimilmente,per supportare le esigenze di gestione della Roma: "​Infine, si segnala che nel mese di agosto 2021 la controllante indiretta RRI, per il tramite della controllante diretta NEEP, ha effettuato ulteriori versamenti in conto finanziamento soci pari a 60 milioni di euro al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo".