Roma, i Friedkin ringraziano De Rossi e la squadra per la stagione conclusa. Manca Mourinho

14 minuti fa



L'amichevole australiana tra Roma e Milan vinta dai giallorossi a Perth per 5-2 ha sancito di fatto, la fine della stagione per la squadra di De Rossi. Con l'occasione, i Friedkin, attraverso il loro profilo ufficiale di X hanno scelto di ringraziare i giocatori per il supporto alla squadra nel corso di questa annata: "Grazie fedeli giallorossi per il vostro supporto alla Roma per tutta la stagione. ForzaRoma". Sotto le foto di Lukaku, Paredes, Svilar, De Rossi e Zalewski. Nessuna menzione per Mourinho.