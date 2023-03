L'annata della Roma Femminile resterà nella storia e i Friedkin lo sanno bene. I proprietari del club giallorosso hanno investito molto e i risultati delle ragazze di Spugna sono sotto gli occhi di tutti. Questo l'elogio da parte della famiglia americana sui social: "È stata una stagione di prime volte storiche per la Roma Femminile! Dall'aver guadagnato il loro primo titolo di Supercoppa ad un'incredibile corsa nel loro debutto in Champions League. E alla fine di questo mese, saliranno per la prima volta il palco più grande della Roma quando arriveranno i quarti di finale di Champions League femminile allo Stadio Olimpico".