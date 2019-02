Sui social si è scatenata la battaglia per far aumentare i parametri di Zaniolo nel noto videogioco FIFA19. Parametri che potevano essere più o meno giusti a inizio stagione, quando Nicolò era “soltanto” un giovane arrivato dalla Primavera dell’Inter nella trattativa per portare Nainggolan in nerazzurro. Cinque mesi dopo però quel 64 sulla scheda del centrocampista è un valore totalmente sballato e che gli utenti stanno chiedendo di modificare, considerando che – con tutto il rispetto – Luca Garritano, trequartista del Cosenza (14° in Serie B), ha un valore di 71. Ecco i pareri degli utenti riportati dal sito ForzaRoma.info. “Devono mettergli almeno 80”,; “Really Fifa19!? 64!!!!!??? He should be at least 78 by now”; "Ancora non vedo l’aggiornamento, ma mi aspetto più di un 72 o un 75”. Velocità 63, tiro 55, passaggi 59: parametri ormai completamente diversi delle qualità reali del giocatore"; “Dov’è l’aggiornamento di Zaniolo? Non comprerò Fifa fino a quando non gli avrete messo almeno venti punti in più”.