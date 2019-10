Brutte notizie per la Roma e per Paulo Fonseca, che dovrà quasi certamente fare a meno di Edin Dzeko per la trasferta sul campo della Sampdoria di domenica. Salvo colpi di scena, la sfida contro il grande ex Ranieri perde uno dei suoi sicuri protagonisti, a causa della doppia frattura allo zigomo patita nell'ultimo turno di campionato contro il Cagliari. Il bosniaco, che era stato operato nei giorni immediatamente successivi e che ovviamente non ha preso parte agli impegni con la sua nazionale, si era detto pronto a stringere i denti a ad indossare una maschera protettiva pur di essere in campo, ma a far propendere per il “no” è stato l'esito di un consulto medico a cui si è sottoposto nella giornata di ieri.



I dottori hanno invitato Dzeko alla massima prudenza, trattandosi di una doppia frattura e in una zona piuttosto delicata e dunque i giallorossi non potranno contare sul loro centravanti per la sfida con la Sampdoria, sperando di riaverlo per il week-end successivo, quando a Roma arriverà il Milan. Kalinic scalpita dunque, in vista del suo sempre più probabile esordio da titolare con la sua nuova squadra.