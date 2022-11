Il candidato per rinforzare la difesa della Roma è Strahinja Pavlovic. Il classe 2001 visto contro il Milan in Champions con la maglia del Salisburgo. Pavlovic, scrive La Gazzetta dello Sport, ha il fisico alla Vidic, sa difendere in avanti, è mancino e aggressivo in uno contro uno. Utile a tutti, secondo i computer soprattutto alla Roma di Mourinho. Sarebbe un investimento a rapido ritorno: si tratterebbe di spendere molto in estate per avere un post Smalling. Spesa eccessiva? Probabile, ma ci sarebbe la ragionevole certezza di monetizzare rapidamente. Nel frattempo, Strahinja fa il titolare sul centro-sinistra per la Serbia al Mondiale in Qatar.