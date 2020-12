La seconda Roma di Fonseca è identica alla prima. Lo dicono i numeri: ​alla tredicesima giornata di campionato, infatti, la prima del portoghese aveva esattamente 25 punti così guadagnati: 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. In classifica si era piazzata al quarto posto condiviso col Cagliari a +3 sull’Atalanta e a -10 dalla capolista Juve. Oggi la Roma di Fonseca ha 24 punti, ma sul campo sarebbero 25 se si esclude quello perso a Verona per aver dimenticato di scrivere un nome sulla lista (e qui di certo non è colpa di Fonseca). E la quota è stata raggiunta così: 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte con Napoli e Atalanta. La Roma è quarta, ha 3 punti più dei bergamaschi ed è a -7 dalla capolista Milan. Insomma a parte qualche dettaglio la situazione delle due Roma di Fonseca è praticamente identica.