Se non fosse, e se non avesse tre anni di contratto da sette milioni netti a stagione, lo avrebbero già cacciato. Come successo al, tre anni fa; o come accaduto al, nella scorsa primavera. Invece, stella cadente, rimane ancorato alla, intoccabile per tutti: per i, che sul portoghese hanno investito denaro e speranze, e per i, i quali confidano in lui per riuscire a avere dalla proprietà una squadra forte grazie a investimenti massicci. Già, maMentre tutte le società piangono miseria, loro si sono impegnati a spendere quasinell’ultimo mercato estivo e anche a gennaio stanno comunque lavorando per andare incontro alle richieste dell’allenatore. Il quale, per ringraziarli, prende ogni giorno al’organico, riducendone automaticamente iloltre che l’: ha perso 6-1 dale ha massacrato quattro o cinque giovani; ha subito una rimonta mai vista dallae ha disintegrato, pagato 18 milioni qualche mese fa, per un errore fatale (facendo confusione tra il secondo e il terzo gol incassato, tra l’altro, un segnale di lucidità non eccelsa).I numeri disulla panchina dellasono. Anche e soprattutto se paragonati a quelli del suo predecessore, il quale è stato mandato via come se fosse il vero male della squadra giallorossa. In, l’ex Special One ha conquistato, rispettivamenterispetto al suo connazionale nelle ultime due stagioni. Incredibile il dato delle sconfitte:(ma, 4 nel primo e 4 nel secondo, più una a tavolino contro il Verona per un errore burocratico sull’impiego di Diawara). Nell’ambiente romanista, molti lamentavano l’incapacità dei giallorossi di fare risultato contro le grandi squadre. Ebbene,: 3 con l’Atalanta e 1 con il Napoli. Nelle rimanenti 6 gare ha sempre perso, perfino quando si è trovato avanti 3-1. La colpa? Dei giocatori, ovviamente.Eppurenemmeno dall’evidenza dei numeri, dei comportamenti, delle parole. Tutti continuano a essere convinti che la Roma stia affondando perché la squadra è modesta, anche se ha aggiuntoa quella che l’anno scorso sarebbe dovuta arrivare in Champions. E anzi è l’allenatore, come abbiamo raccontato proprio oggi su Calciomercato.com , che pone le condizioni: comprate ancora o potrei andarmene. E’, e il passato di Mou è grandioso. Tanto che gli permette di essere osannato anziché esonerato, nonostante un presente disastroso.@steagresti