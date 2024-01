Roma, i primi convocati di De Rossi: c'è Dybala, out Smalling e Renato Sanches

Sono 22 i convocati di Daniele De Rossi in vista della sfida che vedrà la Roma affrontare il Verona. Per la prima di DDR sulla panchina giallorossa non ci saranno Cristante e Mancini, squalificati e non recuperano Renato Sanches e Smalling. C'è invece Paulo Dybala che ha smaltito l'infortunio.



L'ELENCO COMPLETO

Portieri - Rui Patricio, Boer, Svilar

Difensori - Karsdorp, Huijsen, Llorente, Celik, Spinazzola, Golic, Oliveras.

Centrocampisti - Pellegrini, Paredes, Kristensen, Bove, Zalewski, Pagano, Pisilli.

Attaccanti - Belotti, Dybala, Joao Costa, Lukaku, El Shaarawy.