Ciao, Umar. Titola così, in italiano, il sito online “The Scottish Sun”, secondo il quale l’avventura di Sadiq con la maglia dei Rangers è giunta già al capolinea. Un’esperienza breve e poco esaltante per lui, pronto a fare ritorno a Roma dopo appena metà stagione in prestito. Il 21enne con la maglia dei Rangers ha infatti collezionato solo cinque apparizioni.Anche il suo allenatore, l’ex leggenda del Liverpool Steven Gerrard, ha dato il via libera all’addio di Sadiq, nonostante manchino ancora tre settimane all’apertura del mercato di gennaio.

Per Sadiq non sono stati cinque mesi facili. Il giocatore evidentemente non è riuscito ad ambientarsi in un campionato molto diverso come quello scozzese. Gerrard inizialmente lo ha aspettato, ma col tempo ha capito che non sarebbe rientrato nei suoi piani. Per questo ha acconsentito a un suo ritorno in giallorosso.