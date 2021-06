Come ogni finestra di mercato ecco scattare la settimana decisiva per il futuro di Edin Dzeko.attende il responso della Roma per capire se concludere con un anno di anticipo la sua avventura in giallorosso oppure no.e nel quale si parlerà anche dell’addio ormai scontato di Florenzi. La voglia di Dzeko sarebbe quella di restare con Mourinho e magari il prossimo anno fare le valigie in direzione Los Angeles. Lo Special One non è contrario, ma la politica sugli ingaggi impone una riflessione ai FriedkinMourinho ha già parlato con Dzeko ricevendo la piena collaborazione a lavorare insieme per un ultimo anno che potrebbe riservare piacevoli sorprese al bosniaco. Anche non da titolare fisso visto il probabile arrivo di un attaccante comeOra c’è la grana economica però. Perché nell’incontro con Lucci si punta a ridurre. Una proposta che in passato Edin aveva rifiutato. Ma è pur vero che la corte serrata di Juve e Inter e il cattivo rapporto con Fonseca non lo invogliavano a trovare accordi. Oggi, forse, la questione è cambiata.Nonostante l’età e gli ormai famosi tira e molla di Dzeko c’è ancora chi lo vorrebbe in squadra. Per esempioper rinforzare il reparto. In questo caso, però,visto che difficilmente la Juve pagherebbe sia il lauto stipendio sia i 6-7 milioni chiesti dal club giallorosso.Stesso discorso ovviamente per l’Inter che con l’addio di Conte però ha visto scemare l’interesse per l’ex City. All’estero qualche richiesta (minore) in Premier c’è sempre, altrimenti eccodove peraltro la moglie di Edin ha vissuto per tanti anni e dove studia la figlia più grande.