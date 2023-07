Cengiz Under può tornare a casa e portare soldi alla Roma che cerca uscite per chiudere Scamacca. Il Fenerbahce è in pressing per l'esterno turco e il Marsiglia è disposto ad ascoltare offerte per l'ex Roma. Sono in corso dei contatti tra i due club per trovare un accordo. Tiago Pinto osserva lo sviluppo della trattativa da spettatore interessato. Infatti, i giallorossi detengono il 20% sulla vendita del calciatore. Under al Fenerbahce troverebbe di nuovo Edin Dzeko dopo i tre anni passati insieme nella Capitale.