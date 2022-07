Ore calde sul fronte Nicolò Zaniolo per la Juventus. Il centrocampista, all’uscita da Trigoria, ha deciso di fermarsi per foto e autografi con i tifosi della Roma, che non hanno esitato a esprimere il loro dissenso in caso di trasferimento del ’99 a Torino. “Nico non andare alla Juventus, non andare dai ladri”, “Zaniolo non fare il matto, resta qui”, “Roma ti ama, qui sei un re”, “Nico resta alla Roma“.