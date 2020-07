Atalanta, Fiorentina o addirittura un ritorno alla Roma se Fonseca non dovesse essere confermato. Il futuro di Florenzi è ancora avvolto nel mistero, ma nelle ultime ore riprende quota la possibilità di una permanenza al Valencia. Lo chiedono i tifosi del club spagnolo convinti dalle ultime prestazioni dell'ex capitano giallorosso. La Roma, però, intende monetizzare e non prolungherà il prestito gratuito. Inoltre a Florenzi non dispiacerebbe tornare in Italia per giocarsi meglio le chance dell'Europeo.