Sempre Josè Mourinho. La decisione della Corte Sportiva d’appello - che non ha ridotto la squalifica di due giornate nonostante il contemporaneo deferimento del quarto uomo Serra - non è stata ancora accettata dall’allenatore della Roma. L’immagine delle manette ha fatto il giro del web ma in difesa del proprio tecnico, in vista del prossimo match casalingo contro il Sassuolo, ci hanno pensato i tifosi giallorossi, come riportato da Il Corriere dello Sport.



TIFOSI PRONTI - Si sono mobilitati, infatti, i tifosi, che intendono allinearsi alla protesta con un comportamento pacifico ma attivo. L’Associazione Italiana Roma Club e l’Unione Tifosi Romanisti, che riuniscono centinaia di agglomerati sociali a tinte giallorosse, ha esortato il popolo a presentarsi allo stadio Olimpico con un fazzoletto bianco da sventolare. «Al fianco di Mourinho, al fianco della Roma» è il motto espresso dai comunicati. E’ una contestazione in stile spagnolo, la cosiddetta pañolada (dalla parola panuelo: panno), che in realtà ha proprio origini romane: venne introdotta nel terzo secolo d.C. dall’imperatore Lucio Domizio Aureliano, che voleva misurare attraverso la reazione dei sudditi il gradimento o la disapprovazione verso eventi di rilevanza pubblica. Inoltre, la Roma vuole comunque annunciarlo nell’elencare le formazioni. Un gesto importante, in difesa del proprio condottiero.