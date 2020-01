Nelle ultime ore i tifosi della Roma stanno sognando un clamoroso ritorno. Stephan El Shaarawy avrebbe chiedo ai giallorossi di tornare nella capitale, questo riportano le indiscrezioni circolate ieri sera. Il Faraone ha lasciato Trigoria in estate per accettare l’offerta monstre dello Shanghai Shenhua, ma in questi mesi ha sempre mostrato il suo affetto per la città (è tornato spesso anche per allenarsi nella pausa del campionato cinese) e i tifosi lo hanno sempre ricambiato. Sui social il tam tam per spingerlo a tornare è cresciuto a dismisura, in centinaia hanno commentato anche il post di Forzaroma.info su Instagram. Una tempesta di ‘tag’ per El Shaarawy, che non ha potuto ignorare la richiesta dei suoi ex tifosi e ha lanciato un messaggio forte cliccando anche ‘like’ al post. Una risposta importante del classe ’92, che anche i compagni a Trigoria non vedrebbero l’ora di riabbracciare, come dimostra anche il ‘mi piace‘ di Lorenzo Pellegrini allo stesso post.