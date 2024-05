Roma, i tifosi sono già da Champions: 1,7 milioni di presenze in un anno

un' ora fa

2

Stasera la Roma di De Rossi sfiderà il Genoa in occasione dell'ultima partita stagionale davanti ai propri tifosi. L'Olimpico sarà ancora una volta sold out - per la 57esima volta nell'era Friedkin - e gli spettatori saranno circa 67mila vista la trasferta vietata ai tifosi del grifone. Tutto questo nonostante i risultanti non certo esaltanti. Dal 20 agosto, fra campionato e coppe, i tifosi che hanno colorato l'Olimpico di giallorosso sono stati ben 1.700.877. Un numero davvero astronomico. Dalla riapertura degli stadi al 100% della capienza (il 4 aprile 2021) la Roma ha quasi sempre giocato davanti ad un Olimpico senza nemmeno un seggiolino vuoto, eppure, nello stesso arco temporale, i giallorossi non hanno mai chiuso il campionato sopra alla sesta posizione.