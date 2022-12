Poche risorse e il pressing di Mourinho. Non è un Natale facile perchiamato a rinforzare la rosa senza avere un budget. Il dirigente portoghese però ha un piano per far sorridere lo Special One e dare qualità a un centrocampo che aspetta il ritorno diTutto (o quasi) gira intorno aL'uzbeko, infatti, fa gola a parecchi club di serie A. Chi offre 10 milioni se lo prende, senza diritti di riscatto. In formula definitiva o al massimo con l’obbligo. Prezzo magari fuori budget per lo Spezia, ma non per Samp, Torino e Fiorentina. Un introito che aprirebbe tre piani. Il primo si chiamaIl Sassuolo infatti valuta 30 milioni il centrocampista.Ne mancano poco meno di 14 con la formula rateizzata. Ci saremmo quindi.Se l'assalto dovesse andare di nuovo a vuoto ci sono altre due piste. La più semplice porta adA quel punto resterebbe anche qualcosa per un difensore centrale. Altro nome in ballo è quello diche vorrebbe lasciare il Torino. Il serbo potrebbe arrivare in uno scambio proprio con Shomurodov che interessa ai granata dopo l'infortunio di Sanabria. L'alternativa èe con i soldi dell'uzbeko si potrebbe poi puntare su un difensore centrale come Kiwior. Anche in ottica di giugno. Restano in bilico infatti le posizioni di Smalling e Matic.