Roger Ibanez, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 2-1 in rimonta contro l'Ajax: "E' stata una partita difficile però siamo stati bene in campo e abbiamo sofferto nel modo giusto, sono contento di aver messo lo zampino sulla partita con il gol decisivo. Ringrazio Pau Lopez per la parata sul rigore che ho causato, poi per fortuna abbiamo vinto la partita. Dobbiamo giocare sempre con l'atteggiamento giusto, ora torniamo a lavorare in vista dei prossimi impegni: è stata una vittoria importante, ma c'è da migliorare. Andiamo avanti così".