Oggi la Roma affronterà il Tolosa in occasione della penultima amichevole estiva, tra i convocati, come si evince dalla lista stilata da Josè Mourinho, non c'è Roger Ibanez. Il giocatore è sul mercato, il club vuole cederlo. Il primo club ad essersi presentato per il difensore è stato il Nottongham Forest, poi con forza, è arrivato l'Al Alhi.



ACCORDO CON GLI ARABI - Il giocatore ha già trovato la quadra col club saudita, l'accordo è stato trovato anche tra i club sulla base di 26 milioni di euro più 9 di bonus. Il giocatore dovrebbe svolgere le visite mediche a Parigi, per poi fare ingresso nella rosa della sua nuova squadra.



STIPENDIO - Nella giornata di ieri gli agenti di Ibanez e gli uomini di mercato del club hanno trovato un'intesa sull'ingaggio. Il brasiliano arriverà a percepire 8,9 milioni di euro.