Il primo derby della capitale di Roger Ibanez non fu il massimo. La Roma perse 3-0 con la Lazio e il brasiliano soffrì tantissimo le avanzate di Immobile e soprattutto Lazzari. Intervistato da Il Corriere dello Sport, il difensore giallorosso è tornato anche su quella stracittadina del 15 gennaio 2021. Ecco come si è espresso: "Capita di sbagliare. Ma non mi sono lasciato condizionare da quell’errore. Quest’anno ad esempio proprio nel derby ho segnato il mio primo gol in Serie A. Ho sempre cercato di lavorare per migliorarmi". Poi sulle critiche: "Non ricordo grandi critiche. Anzi, ho ricevuto tanti incitamenti. I tifosi della Roma sono i più caldi che abbia mai conosciuto. In Brasile sono paragonabili a quelli del Flamengo o del Corinthians. Una volta al supermercato non riuscivo a uscire a tra una foto e un autografo. Che entusiasmo".