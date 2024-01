Roma, idea Balzani: prezzo e condizioni per strapparlo all'Empoli

La Roma pensa a sfoltire la rosa, ma anche a rinforzarla. Nel reparto offensivo c'è la necessità di portare forze fresche a De Rossi, giocatori capaci di adattarsi bene al 433 e che possano interpretare più ruoli..



IDEA BALDANZI - Tra le ultime idee è rispuntato un giocatore apprezzato da Tiago Pinto e anche dal nuovo allenatore: stiamo parlando di Tommaso Baldanzi. Il trequartista dell’Empoli e dell’Under 21, piace a tante altre big della A, è valutato sui 15 milioni, ma i giallorossi starebbero pensando di inserire delle contropartite per far abbassare le richieste del presidente Corsi. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.



ANNATA COMPLICATA - Tommaso Baldanzi è un classe 2003 e ha un contratto con i toscani in scadenza nel giugno 2027. Questa per lui è un'annata complicata: a causa di un paio di infortuni infatti ha messo assieme solo 13 presenze in Serie A, con una rete nei 710 minuti complessivi giocati.