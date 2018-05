La Champions League appena disputata dai giallorossi, oltre a un centinaio di milioni di euro, potrebbe portare a Trigoria l'esterno dello Shakhtar, incontrato negli ottavi di finale, Bernard. Il calciatore, classe '92, si libererà a parametro zero. è più di un’opzione, visto che uscirà a parametro zero dallo Shakhtar. Come si legge sul Corriere della Sera, vuole 10 milioni come bonus alla firma più 4 all’anno di ingaggio.