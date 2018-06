La Roma di Monchi non si ferma più. Dopo aver ufficializzato i colpi Coric, Marcano e Cristante e in attesa di annunciare anche Kluivert, i giallorossi - secondo Sky Sport - hanno messo gli occhi su Bruno Fernandes, ex centrocampista di Novara, Udinese e Sampdoria, che si sta svincolando dallo Sporting Lisbona.