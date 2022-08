La Roma dopo i colpi Matic, Dybala e Wijnaldum continua ad andare a caccia di rinforzi per Mourinho. In questi giorni si definirà anche l'arrivo di Belotti, poi si guarderà alla difesa. Come riporta ForzaRoma.info spunta una nuova pista. Nei colloqui con il Manchester United, infatti, oltre a Bailly si è parlato di un altro pallino dello Special One. Si tratta di Victor Lindelof, centrale svedese che rischia di trovare pochissimo spazio con l'arrivo di Martinez e la sicura titolarità di Varane. Classe 1994 era arrivato allo United proprio su richiesta di Mourinho che lo aveva visto al Benfica di...Pinto. Il suo cartellino oggi vale 20 milioni, ma ha il contratto in scadenza nel 2024 e poche possibilità di rinnovarlo. Anche in questo caso si potrebbe pensare a un'operazione in prestito con diritto di riscatto.