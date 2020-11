Con Amadou Diawara richiesto dalla Premier League e scivolato indietro nelle gerarchie di Paulo Fonseca, nel futuro della Roma, come riporta “Leggo”, potrebbe esserci Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo, rivelazione di questo inizio di stagione non solo con la maglia neroverde ma anche con quella della Nazionale, viene attualmente valutato 40 milioni. In questo campionato, l’ex Milan ha messo a segno 2 reti in 8 partite, oltre all’assist per il compagno di squadra Berardi contro la Bosnia. L’affare è però difficile: sul classe ’98 ci sono la Juventus e alcuni top club europei.