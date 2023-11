La priorità della Roma nel mercato di gennaio è l'arrivo di un difensore:con la Costa d'Avorio. Lì dietro Mourinho rischia di rimanere troppo scoperto, ha chiesto un rinforzo che potrebbe arrivare in prestito e senza vincoli di riscatto per la prossima stagione.- L'ultima idea del club giallorosso èSempre in campo in questa stagione, ha saltato solo l'ultima partita contro il Torino per un problema fisico ma è considerato un intoccabile della difesa di Palladino. Per questo, l'allenatore biancorosso non vorrebbe privarsene proprio a metà stagione. Il contratto scade nel 2025, il giocatore al Monza si trova bene e non ha mai manifestato la volontà di andare via; se dovesse arrivare una proposta convincente da una big sarebbe pronto a valutarla, ma a oggi a fare muro è Adriano Galliani.- Per questo Marì non è l'unica pista che sta sondando la Roma, ma. Sul difensore della nazionale romena ci sono anche diversi club di Premier League che sono venuti a vederlo da vicino in questi mesi, su tutti il Newcastle che ha già avuto qualche contatto con l'entourage del giocatore. La valutazione che fa il Genoa del ragazzo è di 30 milioni di euro, la Roma come detto non farà grandi investimenti a gennaio e rimane alla finestra. Tra le occasioni di mercato all'estero i dirigenti monitorano la situazione di Dier che non sta trovando spazio nel Tottenham e Kiwior, anche lui con poco minutaggio nell'Arsenal.