Nel 2015 entrò in ballottaggio proprio con Dzeko per prendersi la numero 9 della Roma. Oggi Salomon Rondon potrebbe prendere proprio il posto del bosniaco. Viste le difficoltà ad arrivare a Belotti e Higuain, la Roma potrebbe scegliere di puntare sul venezualano che si libera a giugno a parametro zero dal West Bromwich dopo aver passato l'ultimo anno in prestito al Newcasle. L'ex punta dello Zenit potrebbe arrivare e permettere a Schick di giocare titolare senza troppe pressioni o potrebbe essere preso insieme a uno tra Pavoletti e Petagna.