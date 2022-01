La Roma ha chiuso la trattativa in prestito con l’Arsenal per Maitland-Niles. Il terzino inglese arriverà nelle prossime ore nella capitale. Secondo quanto riporta la La Gazzetta dello Sport Pinto sta monitorando dei nomi per il mercato estivo. Piace Mergim Vojvoda, terzino destro del Torino. Classe 1995, kosovaro con passaporto belga, grazie a Juric è stato rilanciato e sta trovando spazio nello scacchiere del mister granata.