Ieri ha esordito in prima squadra a soli 17 anni, ma domani potrebbe fare le valigie per andare (in prestito) al Cagliari nell'affare Barella. Stiamo parlando di Alessio Riccardi, già incoronato da Mancini. Secondo Leggo il talento della Primavera romanista sarà messo sul piatto insieme a Celar e 40 milioni da pagare in 4 annualità per arrivare al regista del Cagliari.