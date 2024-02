Roma, il Besiktas insiste per Renato Sanches

C'è tempo fino a venerdì per provare a chiudere l'operazione che porterebbe Renato Sanches al Besiktas. Il 9 febbraio, infatti, chiuderà il mercato in Turchia e nelle ultime ore come riporta il Tempo sono aumentate nuovamente le voci di una possibile cessione del portoghese, che però resta molto complicata. Il centrocampista di proprietà del Psg, infatti, non ha mai gradito la destinazione che lo porterebbe a giocare in Superlig, e appare piuttosto difficile che possa cambiare idea nei prossimi giorni. Tra l'altro, smaltito l'ennesimo infortunio, ieri è tornato nelle rotazioni di De Rossi che potrebbe provare a rilanciarlo se il portoghese trovasse condizione. Un'alternativa in più per il nuovo tecnico giallorosso in un centrocampo abbastanza monopasso