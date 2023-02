In Turchia si fanno sempre più insistenti le voci di mercato che riguardano Stephan El Shaarawy. Come riportato dal portale turco Fanatik, il Besiktas continua il suo pressing per l'esterno presentando alla Roma un'offerta di circa 2 milioni di euro per portarlo già da subito ad Istanbul e al giocatore un contratto di 2 anni con opzione per il terzo a circa 2 milioni a stagione. Offerta per il momento rispedita al mittente visto che entrambe le parti non hanno intenzione di separarsi a stagione in corso. Il contratto di El Shaarawy scade a giugno e le trattative per il rinnovo (a ribasso) sono iniziate proprio in questi giorni. Il Besiktas però non ha alcuna intenzione di farsi da parte e tenterà l'assalto anche in estate.