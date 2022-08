e saranno tutte sfide inedite almeno a livello ufficiale. Ecco gli avversari di Europa League dei giallorossi freschi vincitori della Conference. Una nota: lcon nessuna delle tre squadre in questione.Sluga; Cicinho, Verdon, Gropper, Nedyalkov; Yordanov, Piotrowski; Cauly, Tissera, Desposdov; Rodrigues. All. SimundzaFormazione abbastanza compatta con due individualità su tutti. L'ex Cagliari Despodov, attaccante 25 enne con un buon passato al Cska Sofia. E il trequartista Cauly, brasiliano di nazionalità tedesca che ha giocato anni fa in BundesligaLa squadra di Simundza ha strappato il pass per la fase a gironi superando nei play off il Zalgiris Vilnius grazie ad un calcio di rigore al 120'. Sarà il primo incontro tra la Roma e il Ludogorets, mentre i giallorossi hanno già affrontato 10 volte delle squadre bulgare. Il bilancio è positivo con 8 vittorie, 1 pareggio e un solo ko. Il Ludogorets nel 2014 ha eliminato la Lazio in Europa League.Rui Silva; Ruibal, Bartra, Gonzalez, Miranda; Akouokou, Guardado; Rodri, Canales, Juanmi; Willian Jose. All: PellegriniSenza dubbio Fekir. Il giocatore francese, campione del mondo nel 2018, è valutato 40 milioni e dopo una vita al Lione ora sta facendo bene anche in Spagna. Peraltro la Roma conserva un brutto ricordo di lui quando nel 2017 segnò nel 4-2 che ha eliminato i giallorossi proprio in Europa League.La scorsa stagione ha vinto la Coppa di Spagna e si è classificata al quinto posto, sfiorando l'accesso alla Champions League. I biancoverdi di Pellegrini hanno vinto le prime partite del campionato e sono primi a 6 punti in classifica insieme al Real Madrid, al Villareal e all'Osasuna.Hazard; Hoskonen, Halme, Raitala; Browne, Hetemaj, Vaananen, Lingman, Murilo; Abubakari, Hostikka. All. Koskela.L'acquisto più importante dell'ultima sessione è sicuramente Hetemaj, vecchia conoscenza della Serie A. Il 35enne ha giocato con Reggina, Brescia, Chievo e Benevento ed è la stella di una squadra molto giovane ed inesperta.L'ultima squadra uscita dall'urna di Istanbul è l'HJK Helsinki. Dopo aver affrontato il Bodo la Roma torna di nuovo in nord Europa. La formazione finlandese lo scorso anno ha partecipato alla Conference League. E' tra le squadre più forti in patria dove ha vinto 31 campionati nazionali. Quest'anno ha partecipato ai play off per la Champions League dove è stata eliminata dal Viktoria Plzen (prossima avversaria dell'Inter). Ieri ha ottenuto la qualificazione ai gironi dell'Europa League ai danni del Silkenorg. Vittoria per 1-0 all'andata e pareggio in tarsferta nella gara di ritorno.