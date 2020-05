Un bilancio horror che nemmeno i più pessimisti si aspettavano dentro Trigoria. La Roma ha reso noto oggi tramite il proprio sito ufficiale la situazione economica del club, con un indebitamento finanziario consolidato arrivato a 278,5 milioni di euro, in aumento di circa 60 milioni rispetto al 30 giugno 2019 e con prospettive ancora peggiori in vista del prossima. Ieri il Consiglio d'Amministrazione ha approvato i risultati del bilancio ed è stata convocata l’Assemblea degli azionisti per il prossimo 26 giugno.



La crisi finanziaria è seria e mette James Pallotta nella difficile situazione di dover risanare il bilancio sperando di trovare un nuovo Friedkin disposto ad aiutarlo. Il magnate texano, infatti, si è ormai allontanato e difficilmente (visti i conti) tornerà a farsi vivo a Roma. La situazione è peggiorata negli ultimi mesi a causa della mancata qualificazione Champions e di campagne di mercato poco oculate che hanno portato meno plusvalenze e stipendi troppo alti. Poi ci si è messo pure il coronovirus che ha praticamente azzerato i ricavati di marzo e che graverà pure su aprile e maggio. Per questo, a giugno si teme che il passivo possa arrivare a 120 milioni di euro.

Come alleggerire la crisi? Riducendo i costima soprattutto ottenendo plusvalenze dal mercato ricorrendo alle cessioni mai passate di moda a Trigoria. Rispetto a due anni fa, però, ci sono pochi giocatori in grado di portare tanti soldi nella casse giallorosse. Uno di questi è sicuramenteDue plusvalenze quasi secche che potrebbero essere ottenute anche da scambi di mercato vantaggiosi per la Roma e altri club come accaduto lo scorso anno con Napoli e Juve.. Di certo, la Roma subirà un declassamento economico e probabilmente anche tecnico. A meno che…. Il primo motivo è legato proprio ai ricavi e ai contratti di sponsorizzazione. Il secondo, più importante, è legato agli obiettivi sportivi. Se la Roma dovesserimontando l’Atalanta o magari vincendo l’Europa League allora i conti diventerebbero meno pesanti potendo contare su circa. Poi c’è la valorizzazione di quei giocatori che potrebbero fruttare una plusvalenza di mercato. In primis l’infortunato Nicolò Zaniolo. Poi Cengiz Under, Lorenzo Pellegrini o Bryan Cristante.