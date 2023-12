L'aria a Trigoria è cambiata. A dimostrarlo è il bilancio della Roma al 30 giugno 2023. A un anno di distanza, la società appare senz’altro più sana, se si pensa che i ricavi sono saliti a 277,1 milioni (+ 70,3 milioni rispetto al 2022) e i costi scesi 349 milioni (-54 milioni). Non è un caso, perciò, che le perdite siano diminuite a 102,7 milioni (-116,4 milioni), Tutto questo in primis grazie ai maggiori introiti ottenuti da biglietteria e tour (+23,7 milioni). Sul fronte sportivo, poi, è stato brillante anche l’andamento della gestione calciatori con una impennata delle plusvalenze (+54 milioni) e una diminuzione del costo del personale (-10 milioni) e degli ammortamenti (-22 milioni). Da notare un altro cambio di rotta. L’indebitamento netto consolidato passa dai 323 milioni del 2022 ai 448 attuali, ma la proprietà ha scelto di avocare a sé certi crediti, come ha fatto con il rimborso dei vecchi bond (263 milioni) e la vendita dei nuovi (175 milioni).