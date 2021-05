La Borsa della Roma sta esplodendo, in senso buono. Il boom del titolo ha registrato il +40% in una settimana, il +72% in un mese. Merito di Mourinho ma non solo visti i numeri altisonanti. Nella capitale si susseguono così diverse voci più o meno credibili sul prossimo investimento dei Friedkin e i rialzi da record starebbero a indicare l’imminenza di un annuncio in stile Mou. Oggi La Stampa ha avvicinato seriamente il nome di Cristiano Ronaldo alla Roma con tanto di telefonata dello Special One. Un’operazione complessa, difficile. Ma non impossibile. Soprattutto se, come riportano alcuni rumors, Cr7 dovesse entrare come socio insieme a Mendes oltre che come calciatore.



NUOVO SOCIO - L’ingresso di un socio di minoranza nel club giallorosso resta comunque l’ipotesi più probabile derivante dal boom in Borsa. Tra i papabili nomi c’è quello di Alice Walton, una delle 20 donne più ricche del mondo, nonchè amica della Signora Debra Friedkin, moglie del presidente della Roma. la figlia di Sam Walton, proprietario dei supermercati Wal-Mart, è una delle figure più note e affermate d’America, al punto da essere inserita della classifica delle 3 donne più ricche al mondo nel 2020 stilata da Forbes. Fantacalcio? Solo sogni? La mossa Mourinho invita a non sorridere. Il riserbo, come al solito coi Friedkin, resta massimo.