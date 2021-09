Denis Zakaria, attualmente in forza al Borussia Moenchengladbach, è in scadenza ed è stato a lungo corteggiato da Tiago Pinto. I tedeschi chiedevano una cifra intorno ai 20 milioni che a Trigoria non avrebbero mai raggiunto per un giocatore a fine contratto. A gennaio le cose potrebbero cambiare se lo svizzero non dovesse rinnovare. Ieri Max Eberl, direttore sportivo del Gladbach, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport deutsch, annunciando la volontà di trattenere il centrocampista: "Faremo di tutto per presentare offerte al giocatore che poi verranno accettate, il calciatore sa quanto è importante per noi. Vogliamo convincerlo che restare con noi è il passo giusto".